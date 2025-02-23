Удар по Чорнобильській АЕС: яка ситуація з радіацією

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС перебуває у межах норми

Станом на сьогодні, 23 лютого, унаслідок російського удару по об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС нових осередків тління не виявлено.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Моніторинг ситуації триває за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Верхолази та рятувальники ДСНС перебувають у готовності до виконання робіт у разі потреби", – йдеться в повідомленні.

ДСНС запевняє, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС перебуває у межах норми, загрози для населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого російський дрон влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття були суттєві. Виникла пожежа.

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