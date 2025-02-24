Вибух прогримів біля консульства Росії у Марселі

За даними місцевих ЗМІ, на територію установи кинули дві пляшки із запальною сумішшю.

Біля російського консульства у Марселі прогримів вибух 24 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих ЗМІ, у понеділок біля російського консульства у портовому місті Марсель на півдні Франції пролунав вибух, на місці працювали пожежники.

Французька поліція не змогла одразу підтвердити повідомлення.

Генконсул Росії у Марселі Станіслав Оранський підтвердив виданню La Marseillaise, що вибух стався всередині консульства. Минулося без постраждалих.

Як повідомляє телеканал BFMTV, ймовірно, на територію установи кинули дві пляшки із запальною сумішшю.

Поряд із місцем інциденту знайшли викрадений автомобіль, повідомив кореспондент Valeurs Actuelles.

Нагадаємо, 19 лютого Служба зовнішньої розвідки РФ стверджувала, що Україна начебто може провести серію терактів проти російських диппредставництв у різних країнах Європи, щоб зірвати переговорний процес. ГУР Міноборони України розцінило це як черговий фейк, спрямований на дискредитацію Києва.