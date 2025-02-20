В Ізраїлі вибухають автобуси: що виявила поліція (відео)

На вибухівці було залишено послання.

В Ізраїлі сталася низка вибухів громадського транспорту. У передмісті Тель-Авіва, Бат-Ямі, один за одним загорілися три автобуси.

Про це йдеться у повідомленні Times of Іsrael.

За попередніми даними, підозрюють теракт.

"Спочатку два порожні автобуси одночасно вибухнули на двох парковках у передмісті Тель-Авіва, Бат-Ямі. Поліція одразу заявила, що інцидент імовірно є спробою комбінованого терористичного акту", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у муніципалітету Бат-Яма, автобуси прибули на парковку за мить до вибуху, тому жертв не було.

Зараз в місті перевіряють увесь громадський транспорт.

Як стало відомо, згодом вибухнув третій автобус. Це сталося на парковці в Бат-Ямі.

"Співробітники поліції зупинили рух легкорейкового транспорту в цьому районі через підозру, що підозрюваний проник в один із вагонів поїзда", - пише видання.

Також є інформація, що вибухнути мали п'ять автобусів. На інших місцях події знешкоджено ще два вибухові пристрої.

Усі п'ять вибухових пристроїв, які спрацювали або були знешкоджені цього вечора, мали таймери, і всі вибухи мали статися одночасно.

У звіті з посиланням на джерела в органах безпеки йдеться, що це була "стратегічна терористична атака". Ба більше, на одному з пристроїв, що не вибухнули, виявили повідомлення: "Помста з Тулькарема". Ймовірно, йдеться про місто на Західному березі, де Армія оборони Ізраїлю днями здійснила великомасштабну контртерористичну операцію.

Згодом стало відомо, що поліція завершила обшуки автобусів і поїздів. Начальник поліції Тель-Авівського округу Хаїм Саргароф повідомив: з'ясовування кількості підозрюваних у ймовірному теракті триває.

Відомо, що пристрої планувалося підірвати 21 лютого під час руху автобусів.

В Ізраїлі вибухають автобуси: що відомо

Нагадаємо, в Одесі вибухнув невідомий предмет. Внаслідок вибуху було пошкоджено три автівки. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

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