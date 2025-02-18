В Одесі після вибухів повідомляють про сильну пожежу

Місто під масованою атакою БпЛА.
В Одесі після вибухів здійнялася сильна пожежа.
Про це передають місцеві жителі.
У Мережі повідомляють про пошкодження лікарні.
Також на місто ще летить група БпЛА з моря.
"Увага! м.Одеса, м.Чорноморськ (Одещина)! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря", - передють Повітряні Сили ЗС України.
Відомо, що в Одесі виникли проблеми з електроенергією.
За попередньою інформацією, ворог міг застосувати "Шахеди" зі збільшеною бойовою частиною (90 кг).
Нагадаємо, увечері 18 лютого під ворожим ударом також опинилися місто Суми, Київ, та декілька областей України.
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