В Одесі після вибухів повідомляють про сильну пожежу

Місто під масованою атакою БпЛА.

В Одесі після вибухів здійнялася сильна пожежа.

Про це передають місцеві жителі.

У Мережі повідомляють про пошкодження лікарні.

Також на місто ще летить група БпЛА з моря.

"Увага! м.Одеса, м.Чорноморськ (Одещина)! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря", - передють Повітряні Сили ЗС України.

Відомо, що в Одесі виникли проблеми з електроенергією.

За попередньою інформацією, ворог міг застосувати "Шахеди" зі збільшеною бойовою частиною (90 кг).

В Одесі після вибухів — сильна пожежа — ЗМІ

Нагадаємо, увечері 18 лютого під ворожим ударом також опинилися місто Суми, Київ, та декілька областей України.

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