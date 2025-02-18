В Одессе после взрывов сообщают о сильном пожаре

Город под массированной атакой БПЛА.
В Одессе после взрывов произошел сильный пожар.
Об этом передают местные жители.
В Сети сообщают о повреждении больницы.
Также на город еще летит группа БПЛА из моря.
"Внимание! г.Одесса, г.Черноморск (Одесщина)! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря", — передают Воздушные Силы ВС Украины.
Известно, что в Одессе возникли проблемы с электроэнергией.
По предварительной информации, враг мог применить "Шахеды" с увеличенной боевой частью (90 кг).
Напомним, вечером 18 февраля под вражеским ударом также оказались город Сумы, Киев и несколько областей Украины.
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