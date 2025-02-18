В Одессе после взрывов сообщают о сильном пожаре

В Одессе после взрывов произошел сильный пожар.

Об этом передают местные жители.

В Сети сообщают о повреждении больницы.

Также на город еще летит группа БПЛА из моря.

"Внимание! г.Одесса, г.Черноморск (Одесщина)! В вашем направлении вражеские ударные БпЛА из акватории Черного моря", — передают Воздушные Силы ВС Украины.

Известно, что в Одессе возникли проблемы с электроэнергией.

По предварительной информации, враг мог применить "Шахеды" с увеличенной боевой частью (90 кг).

В Одессе после взрывов - сильный пожар - СМИ

Напомним, вечером 18 февраля под вражеским ударом также оказались город Сумы, Киев и несколько областей Украины.

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