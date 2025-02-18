РФ атаковала Украину 176 беспилотниками: сколько дронов сбила ПВО

Российские войска атаковали Украину 176 беспилотниками разных типов в ночь на 18 февраля. Силы ПВО сбили часть вражеских дронов в пределах 12 областей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 17 февраля и ночью 18 февраля россияне атаковали Украину 176 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов из шести направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждены сбития 103 "Шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Еще 67 российских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены. Обошлось без негативных последствий.

Отмечается, что из-за атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области.

Напомним, вечером 17 февраля в Киеве во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.