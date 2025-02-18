Возможно ли перемирие с РФ в ближайшее время: мнение Кулебы

Украинский дипломат Дмитрий Кулеба считает, что сегодня более корректно говорить о прекращении огня — это фаза, предшествующая перемирию. Сейчас, если выслушать Трампа и его людей, они говорят именно об этом.

Об этом сказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

"До перемирия нам еще, как говорят, как до Парижа раком. А мир сейчас вообще даже не просматривается на горизонте по одной простой причине, потому что Путин до сих пор верит, что он всех переиграет. Что время на его стороне, судьба на его стороне, Запад пошатнулся, Америка идет, связи, — отметил Кулеба.

Поэтому ключевой вопрос сейчас: где Путин в этой схеме?

"По моему мнению, он считает, что он победит. Победа для него – это вся Украина. Он не пришел за каким-то клочком земли. Он пришел по Украине", — заключил экс-глава МИД Украины.

Ранее Кулеба высказался о том, возможна ли еще победа Украины.

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