Чи можливе перемир'я з РФ найближчим часом: думка Кулеби

Український дипломат Дмитро Кулеба вважає, що сьогодні коректніше говорити про припинення вогню — це фаза, яка передує перемир'ю. Зараз, якщо послухати Трампа та його людей, вони говорять саме про це.

Про це сказав колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю BBC.

"До перемир'я нам ще, як кажуть, як до Парижа рачки. А мир зараз взагалі навіть не проглядається на горизонті з однієї простої причини, бо Путін досі вірить, що він усіх переграє. Що час на його боці, доля на його боці, Захід похитнувся, Америка йде, Європа не здатна вийти на поле замість Америки або, давайте сформулюємо компліментарніше для неї, не готова одягнути капітанську пов'язку", — зазначив Кулеба.

Тому ключове питання зараз: де Путін у цій схемі?

"На мою думку, він вважає, що він переможе. Перемога для нього – це вся Україна. Він не прийшов за якимось клаптиком землі. Він прийшов по Україну", — завершив ексголова МЗС України.

Раніше Кулеба висловився про те, чи можлива ще перемога України.

Читайте також: