Вражеские беспилотники атакуют Украину: карта тревог

Украину в ночь на 18 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БпЛА из Херсона на Николаевщину, из Николаева на Кировоградщину северо-западным курсом;

БПЛА из Днепропетровщины на Кировоградщину западным курсом;

БПЛА на севере Полтавщины вектор движения Кременчуг;

Группы БпЛА по всей Полтавской области двигаются по юго-западному и южному курсу (ориентировочный вектор Кременчуг);

БПЛА на Полтаву с юга;

Группы БпЛА на Сумщине вектором в Киевскую и Черкасскую через юг Черниговщины и север Полтавщины;

БпЛА в центральной и северной части Черниговщины по направлению к Киевщине юго-западным курсом.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.

Мы ранее информировали, что российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed.

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