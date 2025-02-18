Вражеские беспилотники атакуют Украину: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 18 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БпЛА из Херсона на Николаевщину, из Николаева на Кировоградщину северо-западным курсом;
- БПЛА из Днепропетровщины на Кировоградщину западным курсом;
- БПЛА на севере Полтавщины вектор движения Кременчуг;
- Группы БпЛА по всей Полтавской области двигаются по юго-западному и южному курсу (ориентировочный вектор Кременчуг);
- БПЛА на Полтаву с юга;
- Группы БпЛА на Сумщине вектором в Киевскую и Черкасскую через юг Черниговщины и север Полтавщины;
- БпЛА в центральной и северной части Черниговщины по направлению к Киевщине юго-западным курсом.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время атаки беспилотников сработали силы ПВО. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых дронов.
Мы ранее информировали, что российские военные впервые атаковали Николаев модернизированными беспилотниками Shahed.
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