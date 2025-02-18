Ворожі безпілотники атакують Україну: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 18 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, з Миколаївщини на Кіровоградщину північно-західним курсом;
- БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину західним курсом;
- БпЛА на півночі Полтавщини вектор руху Кременчук;
- Групи БпЛА по всій Полтавській області рухаються південно-західним та південним курсом (орієнтовний вектор Кременчук);
- БпЛА на Полтаву з півдня;
- Групи БпЛА на Сумщині вектором на Київщину та Черкащину через південь Чернігівщини та північ Полтавщини;
- БпЛА у центральній та північній частині Чернігівщини у напрямку Київщини південно-західним курсом.
Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.
Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.
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