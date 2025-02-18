Ворожі безпілотники атакують Україну: мапа тривог

Україну в ніч проти 18 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, з Миколаївщини на Кіровоградщину північно-західним курсом;

БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину західним курсом;

БпЛА на півночі Полтавщини вектор руху Кременчук;

Групи БпЛА по всій Полтавській області рухаються південно-західним та південним курсом (орієнтовний вектор Кременчук);

БпЛА на Полтаву з півдня;

Групи БпЛА на Сумщині вектором на Київщину та Черкащину через південь Чернігівщини та північ Полтавщини;

БпЛА у центральній та північній частині Чернігівщини у напрямку Київщини південно-західним курсом.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.

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