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Ворожі безпілотники атакують Україну: мапа тривог

Ворожі безпілотники атакують Україну: мапа тривог

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 18 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, з Миколаївщини на Кіровоградщину північно-західним курсом;
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину західним курсом;
  • БпЛА на півночі Полтавщини вектор руху Кременчук;
  • Групи БпЛА по всій Полтавській області рухаються південно-західним та південним курсом (орієнтовний вектор Кременчук);
  • БпЛА на Полтаву з півдня;
  • Групи БпЛА на Сумщині вектором на Київщину та Черкащину через південь Чернігівщини та північ Полтавщини;
  • БпЛА у центральній та північній частині Чернігівщини у напрямку Київщини південно-західним курсом.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

Ми раніше інформували, що російські військові вперше атакували Миколаїв модернізованим безпілотниками Shahed.

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