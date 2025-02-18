РФ атакувала Україну 176 безпілотниками: скільки дронів збила ППО

Через атаку постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Російські війська атакували Україну 176 безпілотниками різних типів у ніч проти 18 лютого. Сили ППО збили частину ворожих дронів у межах 12 областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Від вечора 17 лютого і протягом ночі 18 лютого росіяни атакували Україну 176 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 103 "Шахедів" та дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 67 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Минулося без негативних наслідків.

Зазначається, що через атаку постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого у Києві під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.