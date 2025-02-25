Макрон предложил новый план безопасности для Европы: что известно

Один из французских чиновников отметил, что размещение реактивных истребителей ядерного оружия станет мощным сигналом Владимиру Путину.

Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, французские истребители могут быть развернуты в Германии, поскольку США угрожают вывести свои войска из континента.

Тем временем дипломаты в Берлине предполагают, что этот шаг может являться способом давления на британского премьера Кира Стармера.

"Размещение нескольких французских реактивных истребителей ядерного оружия в Германии не должно быть сложным и даст серьезный сигнал", — сказал источник.

По данным The Telegraph, Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером Германии, призвал Францию и Британию расширить свою ядерную защиту. Он стремится укрепить независимость Европы от США.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже обсудил этот план с Мерцом перед визитом в Белый дом, где представил Трампу свое видение европейской безопасности.

Во время совместной пресс-конференции с Трампом Макрон подчеркнул, что мир "не должен быть капитуляцией Украины", а Европа должна активнее работать над защитой континента.

Напомним, Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности для Украины, который, в частности, может содержать пункт о размещении миротворцев.

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