Зеленський закликав створити Збройні сили Європи

Зеленський заявив, що США може сказати Європі ні у багатьох питаннях.

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість створення збройних сил Європи.

Про це глава держави заявив під час промови на другому дні Мюнхенської безпекової конференції.

"Справді, будьмо з собою чесні. Ми зараз маємо взяти до уваги, що Америка може сказати Європі ні. У багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія, армія Європи. Я справді вірю в те, що прийшов час для створення збройних сил Європи", - заявив глава держави.

Президент підкреслив важливість не лише фінансування, а й залучення людей, які готові захищати свої домівки.

"І це не важче, ніж протистояти російській агресії. І це ми вже показуємо. Йдеться про те, щоби збільшити витрати на оборону у відсотках від ВВП. Так, для цього потрібні кошти, але не тільки кошти. Самі лише кошти не зупинять противника, а потрібні і люди. Тож це і бюджет, і люди. Це розуміння, що треба захищати власні домівки", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський закликав Палату представників Конгресу США продовжити військову підтримку.

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