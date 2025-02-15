Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы

Зеленский заявил, что США может сказать Европе нет во многих вопросах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности создания вооруженных сил Европы.

Об этом глава государства заявил во время речи на втором дне Мюнхенской конференции безопасности.

"Действительно, давайте будем с собой честны. Мы сейчас должны принять во внимание, что Америка может сказать Европе нет. Во многих вопросах, которые представляют для нас угрозу. Нам нужна своя армия, армия Европы. Я действительно верю в то, что пришло время для создания вооруженных сил Европы", — заявил глава государства.

Президент подчеркнул важность не только финансирования, но и привлечения людей, которые готовы защищать свои дома.

"И это не труднее, чем противостоять российской агрессии. И это мы уже показываем. Речь идет о том, чтобы увеличить расходы на оборону в процентах от ВВП. Да, для этого нужны средства, но не только средства. Одни только средства не остановят противника, а нужны и люди. Поэтому это и бюджет, и люди. Это понимание, что надо защищать собственные дома" - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал Палату представителей Конгресса США продолжить военную поддержку.

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