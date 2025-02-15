Зеленський пояснив, навіщо Путіну "мирні переговори"

Будь-які переговори з диктатором не означатимуть завершення війни, вважає Зеленський.

Президент РФ Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив NBC News у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

Зі слів президента, диктатор хоче укласти угоду про припинення вогню, яка б зняла деякі міжнародні санкції з Росії і дозволила б її збройним силам перегрупуватися.

"Це справді те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню, тощо", – уточнив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін домовилися про початок переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною

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