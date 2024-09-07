Украина получит систему SAMP/T — Зеленский после встречи с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони работают над вопросом предоставления Украине зенитного ракетного комплекса дальнего действия SAMP/T.

Об этом глава украинского государства сказал в комментарии журналисту 1+1 в эфире телемарафона "Единые новости" по результатам встречи с главой итальянского правительства на полях форума "Амброзетти".

"С Джорджей мы работаем над системой SAMP/T. Она будет в Украине. Это важный положительный момент. Мы говорим и работаем над тем, чтобы приблизить этот день", — сказал Зеленский.

Также по его словам, во время встречи речь шла о достижении консенсуса относительно предоставления Украине "дальнобойной справедливости", и украинская сторона в этом вопросе очень рассчитывает на Италию.

Напомним, Владимир Зеленский и Джорджа Мелони встретились во время проведения Форума "Амброзетти" в субботу, 7 сентября. В ходе встречи политики обсудили итальянскую поддержку Украины и совместную работу по восстановлению справедливого мира.

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