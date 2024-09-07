Зеленский планирует встретиться с Байденом: что будут обсуждать в первую очередь

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с Президентом США Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Об этом президент сказал в комментарии журналисту 1+1 в эфире теремарафона 7 сентября.

"Если ситуация в стране позволит мне выехать на Генассамблею в сентябре, будем суммировать результаты всех предыдущих встреч с президентом Джо Байденом, очень надеюсь на результат... Пока нет консенсуса (на использование дальнобойного оружия по территории России – ред.), но в таких решениях, скажу вам откровенно, я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма, тогда тоже не было консенсуса. Но важно найти ключ к хотя бы одной стране и другие могут подтянуться. Рассчитываю на это", – отметил Зеленский.

Напомним, 6 сентября глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайна" заявил, что Соединенные Штаты Америки не предоставляют разрешение Украине на удары по военным целям вглубь России, поскольку это не будет означать "перелом хода событий".

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