В Харькове раздались взрывы: что известно

В городе громко, находитесь в безопасных местах.
Российская армия днем в субботу, 7 сентября, нанесла удары по Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
“Оккупанты наносят удары. Харьков и район, будьте в укрытиях", — написал он около 16:00.
В городе прогремели минимум два взрыва.
Напомним, 7 сентября россияне из артиллерии обстреляли Константиновку в Донецкой области. Три человека погибли.
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