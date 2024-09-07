В Харькове раздались взрывы: что известно

В городе громко, находитесь в безопасных местах.

Российская армия днем в субботу, 7 сентября, нанесла удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

“Оккупанты наносят удары. Харьков и район, будьте в укрытиях", — написал он около 16:00.

В городе прогремели минимум два взрыва.

Напомним, 7 сентября россияне из артиллерии обстреляли Константиновку в Донецкой области. Три человека погибли.

Читайте также: