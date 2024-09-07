Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові пролунали вибухи: що відомо

У Харкові пролунали вибухи: що відомо

Повітряна тривога в Україні / Фото: ТСН.ua

У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях.

Російська армія вдень в суботу, 7 вересня, завдала ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях”, — написав він близько 16:00.

У місті пролунало щонайменше два вибухи.

Нагадаємо, 7 вересня росіяни з артилерії обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Три людини загинуло.

Читайте також:

Новини ТСН 14:00 7 вересня. Ситуація у Павлограді, уламки "шахеда" під Верховною Радою

Новини ТСН 14:00 7 вересня. Ситуація у Павлограді, уламки "шахеда" під Верховною Радою

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація