У Харкові пролунали вибухи: що відомо

У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях.

Російська армія вдень в суботу, 7 вересня, завдала ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях”, — написав він близько 16:00.

У місті пролунало щонайменше два вибухи.

Нагадаємо, 7 вересня росіяни з артилерії обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Три людини загинуло.

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