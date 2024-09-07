У Харкові пролунали вибухи: що відомо

У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях.
Російська армія вдень в суботу, 7 вересня, завдала ударів по Харкову.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях”, — написав він близько 16:00.
У місті пролунало щонайменше два вибухи.
Нагадаємо, 7 вересня росіяни з артилерії обстріляли Костянтинівку у Донецькій області. Три людини загинуло.
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