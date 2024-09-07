Удар по складу у Воронезькій області: яка зброя уражена

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Сьогодні, 7 вересня, було атаковано склад боєприпасів у Солдатському, Воронезької області. Ліквідовані ракети, які росіянам надала КНДР.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Як зауважив Коваленко, знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись.

"На іранські ракети чекає така ж доля", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі проти 7 вересня безпілотники СБУ вдарили по складу боєприпасів та техніки у Воронезькій області. Місцева влада терміново евакуює мешканців прилеглих населених пунктів.

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