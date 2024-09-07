Буданов: дрони можуть залітати на 1800 км углиб РФ

Українські дрони можуть атакувати об'єкти на території РФ на відстані до 1800 км. Тепер російська промисловість, яка працює на війну, зазнаватиме втрат.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави", - написав Буданов.

Кіберфахівці ГУР протягом року здійснили десятки успішних операцій й отримали цінні відомості. Фахівці змогли проникнути в бази даних ворога, знайшли слабкі місця у зв'язку.

"Підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії", - додав Буданов.

Раніше аналітики повідомили, що Росія продовжує активно нарощувати свої можливості для завдання глибоких високоточних ударів по території України. Зокрема, Москва дедалі активніше закуповує балістичні ракети в Ірану та Північної Кореї та продовжує нарощувати виробництво власного озброєння.

Читайте також: