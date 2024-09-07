Як уникнути проблем з соціальною допомогою: інструкція для ВПО

Для продовження виплат ВПО потрібно повідомляти про будь-які зміни в доходах, інакше можуть виникнути проблеми.

Багато українців були змушені залишити свої домівки через війну та стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Вони мають право на державну допомогу, якщо відповідають певним критеріям.

Про це розповіли фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

Вони пояснили, що розмір доходу має значення лише для тих ВПО, які звертаються за продовженням виплат на новий шестимісячний період. Згідно з пунктом 9 Порядку надання допомоги, уповноважена особа повинна протягом 14 днів після змін у своєму фінансовому становищі повідомити про це соціальному захисту населення, органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг.

Закон не зобов'язує ВПО самостійно відмовлятися від допомоги, але передбачає обов’язок повідомляти про зміни в матеріальному становищі. Якщо змінюється майновий стан, наприклад, через звільнення з роботи або зменшення зарплати, уповноважена особа може подати заяву та/або довідку про доходи за останні три місяці. Розмір допомоги перераховується з місяця звернення, а контроль за працевлаштуванням здійснюється на основі даних Пенсійного фонду України.

У разі неповідомлення про зміни у майновому стані можуть виникнути негативні наслідки. Зокрема, якщо буде виявлено неправомірну або повторну виплату допомоги, отримані кошти доведеться повернути. Орган соціального захисту населення повідомляє про це уповноваженій особі або отримувачу протягом 30 робочих днів через пошту, електронний зв'язок або мобільний телефон.

Отже, важливо своєчасно повідомляти про будь-які зміни в майновому стані, щоб уникнути зобов'язання повернути надмірно нараховані виплати.

Нагадаємо, від 1 вересня виплати для частини ВПО подовжено на ще пів року. Це рішення стосується пенсіонерів, дітей та людей з інвалідністю.

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