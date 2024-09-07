Как избежать проблем с социальной помощью: инструкция для ВПЛ

Для продолжения выплат ВПЛ нужно сообщать о любых изменениях в доходах, иначе могут возникнуть проблемы.

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и стать внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Они имеют право на государственную помощь, если удовлетворяют определенным критериям.

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

Они объяснили, что размер дохода имеет значение только для ВПЛ, которые обращаются за продолжением выплат на новый шестимесячный период. Согласно пункту 9 Порядка оказания помощи, уполномоченное лицо должно в течение 14 дней после изменений в своем финансовом положении сообщить об этом социальной защите населения, органу местного самоуправления или центру предоставления административных услуг.

Закон не обязывает ВПЛ самостоятельно отказываться от помощи, но предусматривает обязанность сообщать об изменениях в материальном положении. Если изменяется имущественное положение, например из-за увольнения с работы или уменьшения зарплаты, уполномоченное лицо может подать заявление и/или справку о доходах за последние три месяца. Размер пособия пересчитывается с месяца обращения, а контроль за трудоустройством осуществляется на основе данных Пенсионного фонда Украины.

При несообщении об изменениях в имущественном состоянии могут возникнуть негативные последствия. В частности, если будет обнаружена неправомерная или повторная выплата пособия, полученные средства придется вернуть. Орган социальной защиты населения сообщает об этом уполномоченному лицу или получателю в течение 30 рабочих дней по почте, электронной связи или мобильному телефону.

Следовательно, важно своевременно сообщать о любых изменениях в имущественном состоянии во избежание обязательства вернуть чрезмерно начисленные выплаты.

Напомним, с 1 сентября выплаты для части ВПЛ продлены на еще полгода. Это решение касается пенсионеров, детей и людей с инвалидностью.

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