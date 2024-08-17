Выплаты ВПЛ в сентябре: могут ли забрать помощь

В выплатах ВПЛ изменений не произойдет: помощь будут получать как те, кому она назначена автоматически, так и те, кто подал заявление на продление.

Об этом пишет "Укринформ".

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заверила, что с 1 сентября выплаты продолжат получать те, кто имел на них право раньше. Никаких изменений, в том числе для школьников, не предвидится.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местных властей угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме", — сказала она.

В настоящее время выплаты для переселенцев получают 1,5 миллиона украинцев.

Если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи составляет менее 9444 гривен, выплаты могут быть предоставлены следующим категориям:

лица, ухаживающие за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до шести лет

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе

студенты, которые обращаются самостоятельно, в возрасте до 23 лет

лица с инвалидностью ІІІ группы

семьи пенсионеров

Лица старше 55 лет также имеют право на автоматическое продление выплат.

Выплаты для внутренне перемещенных лиц могут быть прекращены через два месяца после переназначения помощи, если лица, не работающие, не ухаживающие за детьми или людьми с инвалидностью, не будут делать шагов для трудоустройства.

Ранее сообщалось, что в Польше ухудшается отношение к беженцам из Украины. В частности, 61% поляков хотят, чтобы переселенцы вернулись домой после войны, тогда как только 17% респондентов готовы принять украинцев с возможностью расселения.

Читайте также: