Виплати ВПО у вересні: чи можуть забрати допомогу

У виплатах ВПО змін не відбудеться: допомогу отримуватимуть як ті, кому її призначено автоматично, так само й ті, хто подав заяву на подовження.

Про це пише "Укрінформ".

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевнила, що від 1 вересня виплати продовжать отримувати ті, хто мав на них право раніше. Жодних змін, зокрема й для школярів, не передбачається.

"До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі від 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі", — сказала вона.

Наразі виплати для переселенців отримують 1,5 мільйона українців.

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї становить менше ніж 9444 гривні, виплати можуть бути надані таким категоріям:

особи, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду, до шести років

сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти

особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років

особи з інвалідністю ІІІ групи

сім'ї пенсіонерів

Особи, старші за 55 років, також мають право на автоматичне подовження виплат.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб можуть бути припинені за два місяці після перепризначення допомоги, якщо особи, які не працюють, не доглядають за дітьми або людьми з інвалідністю, не робитимуть кроків для працевлаштування.

Раніше повідомлялося, що в Польщі погіршується ставлення до біженців з України. Зокрема, 61% поляків хочуть, щоб переселенці повернулися додому після війни, тоді як лише 17% респондентів готові прийняти українців із можливістю розселення.

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