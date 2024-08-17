Российская армия, в частности, имеет 190 единиц крылатых ракет типа Х-101.
На вооружении у российской армии находится около 150 единиц баллистических ракет типа 9М723 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Об этом говорится в ответе ГУР МОУ по запросу "Апострофа".
В то же время, отмечается, что темпы производства таких ракет в РФ составляют 40-50 единиц в месяц.
"По данным ГУР, в России есть 180 единиц крылатых ракет типа 9М728/9М729 из состава ОТРК "Искандер-М". Темпы производства таких ракет в РФ составляют 10-15 единиц в месяц", — говорится в сообщении.
Сейчас в РФ есть 55 единиц гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Кроме того, по данным украинской разведки, у российской армии есть 190 единиц крылатых ракет типа Х-101. Темпы производства таких ракет в РФ составляют 40-50 единиц в месяц.
Также у РФ есть 250 единиц беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136 (российское название «Герань-2»).
"Темпы производства "шахедов" в РФ составляют до 500 единиц в месяц", — добавили в поломке.
Напомним, Британия разрешила использовать свое оружие в Курской области, но есть исключение.