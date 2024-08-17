На вооружении у российской армии находится около 150 единиц баллистических ракет типа 9М723 из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Об этом говорится в ответе ГУР МОУ по запросу "Апострофа".

В то же время, отмечается, что темпы производства таких ракет в РФ составляют 40-50 единиц в месяц.

"По данным ГУР, в России есть 180 единиц крылатых ракет типа 9М728/9М729 из состава ОТРК "Искандер-М". Темпы производства таких ракет в РФ составляют 10-15 единиц в месяц", — говорится в сообщении.

Сейчас в РФ есть 55 единиц гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, по данным украинской разведки, у российской армии есть 190 единиц крылатых ракет типа Х-101. Темпы производства таких ракет в РФ составляют 40-50 единиц в месяц.

Также у РФ есть 250 единиц беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136 (российское название «Герань-2»).

"Темпы производства "шахедов" в РФ составляют до 500 единиц в месяц", — добавили в поломке.

Напомним, Британия разрешила использовать свое оружие в Курской области, но есть исключение.

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