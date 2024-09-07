Буданов: дроны могут залетать на 1800 км вглубь РФ

Украинские дроны могут атаковать объекты на территории РФ на расстоянии до 1800 км. Теперь российская промышленность, которая работает на войну, будет нести потери.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, терпит и будет нести потери. Ведь вместо защищать свое, Россия избрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", — написал Буданов.

Киберспециалисты ГУР в течение года совершили десятки успешных операций и получили ценные сведения. Специалисты смогли проникнуть в базы данных врага, обнаружили слабые места в связи.

"Подразделения активных действий ГУР на постоянной основе привлечены к выполнению сложных боевых задач как на линии, так и по линии разграничения, где проходят боевые действия", — добавил Буданов.

Ранее аналитики сообщили, что Россия продолжает активно наращивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов по территории Украины. В частности, Москва все более активно закупает баллистические ракеты у Ирана и Северной Кореи и продолжает наращивать производство собственного вооружения.

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