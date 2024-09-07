Без Мудрика: сборная Украины обнародовала заявку на стартовый матч Лиги наций против Албании

Стала известна заявка сборной Украины на матч 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Албании.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из тех футболистов, которые сейчас находятся в расположении "сине-желтых", в заявку не попал вингер "Челси" Михаил Мудрик.

По информации СМИ, Михаил пропустит игру из-за небольшого повреждения. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста и поберечь его до следующего матча против Чехии, который запланирован на вторник, 10 сентября.

Отметим, что для украинской сборной это уже третья потеря перед поединком с албанцами. Ранее лагерь "сине-желтых" из-за травм покинули форвард Артем Довбык и защитник Денис Попов.

Заявка сборной Украины на матч с Албанией:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Конопля, Бондарь, Таловеров, Забарный, Миколенко, Тымчик, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Зинченко, Бражко, Пихаленок, Кабаев

Нападающие: Яремчук, Ванат

Матч Украина – Албания состоится в субботу, 7 сентября, на стадионе "Epet Arena" в чешской Праге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Албания доступна на нашем сайте.

В новом розыгрыше Лиги наций команда Сергея Реброва выступит в Дивизионе B. Кроме Албании, соперниками украинцев в группе будут Чехия и Грузия.

Напомним, ранее стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2024/25.

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