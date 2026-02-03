ТСН в социальных сетях

Украина
211
1 мин

Курс валют на 4 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 4 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США выросла на 23 копейки и составила 43,19 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 5 копеек). В то же время евро — не изменился.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,19 (+23 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,95 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 12,07 (±0 коп.)

Ранее стало известно , каким будет курс валют на вторник, 3 февраля.

Так, стоимость доллара увеличилась на 17 копеек, евро потерял 12 копеек, злотый упал на 5 копеек.

Показатели соответственно 42,96, 50,90, 12,07.

211
