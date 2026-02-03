- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 4 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 4 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США выросла на 23 копейки и составила 43,19 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 5 копеек). В то же время евро — не изменился.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,19 (+23 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,95 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,07 (±0 коп.)
Ранее стало известно , каким будет курс валют на вторник, 3 февраля.
Так, стоимость доллара увеличилась на 17 копеек, евро потерял 12 копеек, злотый упал на 5 копеек.
Показатели соответственно 42,96, 50,90, 12,07.