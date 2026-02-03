Курс валют на 3 февраля: доллар подорожал, а евро резко упал

Доллар подорожал / © Associated Press

Национальный банк Украины на 15 копеек поднял курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс на 3 февраля установили на уровне 42,96 грн за 1 доллар.

Об этом сообщает НБУ.

Курс евро составляет 50,9 грн. Это на 12 копеек меньше, чем вчера.

Официальный курс польского злотого в это время установили на уровне 12,07 коп.

В обменниках доллар продают в среднем по 42,4 грн. Покупают за 43,15 грн.

За евро в обменниках предлагается 50,7 грн. Продают по 51,45 грн.

Напомним, в Украине официальный курс доллара закрепился в коридоре 43,1–43,4 грн/долл, а наличный рынок замер в ожидании новостей от регулятора.

Эксперт Андрей Забловский считает, что тренд февраля будет зависеть от двух ключевых факторов: политики Нацбанка и стабильности энергосистемы. После контролируемой девальвации в январе (на 2%), в феврале у курса есть шансы стабилизироваться.