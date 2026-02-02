Что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели: прогноз банкира

Банкир оценил, каким будет курс валют доллара и евро в течение недели, 2-8 февраля. / © УНИАН

В Украине на этой неделе, 2-8 февраля, стоимость доллара и евро на наличном рынке почти не изменится. Валютный рынок переходит на этап стабильности.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

По словам эксперта, растет предложение валюты. В частности, аграрные компании активизируют продажу валюты, а это будет стимулировать курс к понижению. В то же время, спрос со стороны импортеров энергоносителей оставаться значительным, его роль будет ослабевать.

Ожидается, говорит Лесовой, снижение диапазона колебаний курса валют на наличном рынке в течение недели. Вероятность резких курсовых изменений в ближайшее время минимальна. По его словам, сейчас «валютный рынок входит в фазу стабилизации»

Банкир прогнозирует, что средние курсы купли-продажи доллара на наличном рынке составят 42,5-43,5 грн, а евро — 50-51,5 грн.

Курс в банках и обменниках

В кассах банков разница между курсами купли-продажи за один доллар будет составлять 0,5-0,6 грн, а для евро — 0,8-1 грн.

В обменниках разница между курсом покупки и курсом продажи доллара ожидается на уровне 0,6-1 грн и 1-1,3 грн — для евро.

На межбанковском рынке курсы купли-продажи доллара будут в пределах 42,75-43,25 грн. Что касается евро, то Лесной прогнозирует стабильное соотношение со стоимостью доллара на международном рынке и уровень курсов на межбанке — 50-51,5 грн.

Напомним, что во второй половине января «дороги» доллара и евро разошлись. Американская валюта значительно подешевела по отношению к гривне, а вот европейская, наоборот, продолжила дорожать. В целом, по оценке экспертов, в январе наличный доллар подорожал на 60 коп., а евро подорожал в среднем на 1,40 грн. в продаже и в покупке.