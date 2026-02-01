- Дата публикации
В Украине утвердили тарифы на свет с 1 февраля: сколько будем платить
В ближайшие месяцы пересмотр тарифов для основной категории потребителей не предусматривается.
В Украине с 1 февраля тариф на свет не повысится. Бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт-ч. Такой тариф будет действовать до 30 апреля.
Некоторые украинцы, имеющие двухзонные счетчики, могут сэкономить на оплате света.
Для них действуют следующие тарифы:
дневной (с 7:00 до 23:00) — 4,32 грн за кВт-ч
ночной тариф (с 23:00 до 7:00) — 2,16 грн за кВт-ч
При наличии трехзонных электросчетчиков тариф на свет составит:
с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-ч
с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч
с 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-ч
Важно: льготный тариф на свет действует для потребителей с электроотоплением. За объем потребления до 2 000 кВт в месяц действует цена — 2,64 грн за кВт-ч, а за потребление сверх установленного предела — 4,32 грн за кВт-ч.
Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.