В Украине утвердили тарифы на свет с 1 февраля: сколько будем платить

Для бытовых потребителей в период отопительного сезона действует единый фиксированный тариф / © pixabay.com

В Украине с 1 февраля тариф на свет не повысится. Бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт-ч. Такой тариф будет действовать до 30 апреля.

Некоторые украинцы, имеющие двухзонные счетчики, могут сэкономить на оплате света.

Для них действуют следующие тарифы:

дневной (с 7:00 до 23:00) — 4,32 грн за кВт-ч

ночной тариф (с 23:00 до 7:00) — 2,16 грн за кВт-ч

При наличии трехзонных электросчетчиков тариф на свет составит:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 6,48 грн за кВт-ч

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, а также с 22:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт-ч

с 23:00 до 7:00 — 1,73 грн за кВт-ч

Важно: льготный тариф на свет действует для потребителей с электроотоплением. За объем потребления до 2 000 кВт в месяц действует цена — 2,64 грн за кВт-ч, а за потребление сверх установленного предела — 4,32 грн за кВт-ч.

Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа. Аналогичный подход будет применяться и для населения после окончания войны.