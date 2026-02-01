- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Джулия Робертс показала редкое фото в объятиях 57-летнего мужа по случаю особого праздника
Актриса довольно редко появляется на публике с Дэниелом.
Голливудская актриса Джулия Робертс впервые за долгое время показала своего мужа, кинооператора Дэниела Модера.
Звезда опубликовала особый пост в Instagram. На фото Джулия в платье предстает в объятиях отца своих детей, одетого в клетчатую рубашку и темные брюки. Таким романтическим фото актриса поделилась по случаю дня рождения Дэниела. И хотя лицо 57-летнего именинника не было видно, однако свои чувства парочке было трудно скрыть.
«Мой любимый день. Мой любимый муж», — восхитила Робертс.
В комментариях присоединились к поздравлениям и написали звездной семье множество комплиментов.
Вы такие сладкие! С днем рождения!
С днем рождения! Посылаю любовь семье Модера!
Мы восхищаемся вами! С днем рождения, Дени
Отметим, супруги вместе уже 25 вместе, из которых 23 — в браке. Джулия и Дэниел воспитывают троих отпрысков — двойняшек Гезел и Финнеаса и младшего сына Генри.
