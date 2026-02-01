Джулия Робертс показала редкое фото в объятиях 57-летнего мужа по случаю особого праздника

Джулия Робертс / © Associated Press

Голливудская актриса Джулия Робертс впервые за долгое время показала своего мужа, кинооператора Дэниела Модера.

Звезда опубликовала особый пост в Instagram. На фото Джулия в платье предстает в объятиях отца своих детей, одетого в клетчатую рубашку и темные брюки. Таким романтическим фото актриса поделилась по случаю дня рождения Дэниела. И хотя лицо 57-летнего именинника не было видно, однако свои чувства парочке было трудно скрыть.

«Мой любимый день. Мой любимый муж», — восхитила Робертс.

Джулия Робертс с мужем / © instagram.com/juliaroberts

В комментариях присоединились к поздравлениям и написали звездной семье множество комплиментов.

Вы такие сладкие! С днем рождения!

С днем рождения! Посылаю любовь семье Модера!

Мы восхищаемся вами! С днем рождения, Дени

Отметим, супруги вместе уже 25 вместе, из которых 23 — в браке. Джулия и Дэниел воспитывают троих отпрысков — двойняшек Гезел и Финнеаса и младшего сына Генри.

