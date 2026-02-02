Экономия на отоплении зимой: стоит ли греть квартиру постоянно или только когда холодно

Как сэкономить на отоплении / © pexels.com

Каждый раз зимой нас преследует один и тот же вопрос: что выгоднее — держать батареи весь день включенными или включать отопление только тогда, когда становится действительно холодно? Одни говорят, что так «тепло сохраняется», другие уверены — это просто пустая трата электричества.

А правда немного сложнее. Эксперты объясняют: мнение о постоянной работе отопления на слабом режиме — миф. Логика кажется очевидной: маленький огонек должен потреблять меньше, но на практике выходит совсем наоборот.

Суть в чем: если отопление включено постоянно, ваш бойлер поддерживает температуру круглосуточно, даже когда дома никого нет. Электричество тратится впустую. А если комната остынет полностью и ее придется «разогревать заново», понадобится больше энергии, чем поддерживать комфортную температуру постоянно. Именно отсюда появляются сбивчивые аргументы об «экономности низких температур», хотя это не так.

Эксперты советуют простой выход: таймер. Он включит отопление утром, когда нужно согреться, и выключит вечером, когда вы ложитесь спать. Так вы избавитесь от перерасходов электричества и забудете о сомнениях вроде «а включила ли я?»

Но самое главное — качественное утепление жилья. Даже идеальный график отопления не спасет ситуацию, если из-за стен, окна и двери вытекает холод. Главная задача — уменьшить теплопотери, ведь именно от этого зависят ваши счета за электричество.

Итак, запомните: оптимальное решение — установить таймер и хорошо утеплить свое жилье. Все остальное — лишние хлопоты и необоснованные расходы.