185
2 мин

Как не мерзнуть зимой: армейский лайфгак для теплых ног в любой мороз

Есть простой способ сохранить тепло даже в сильный мороз — без громоздких меховых сапог и специальной спортивной обуви. Этим армейским трюком воспользовались еще десятилетие назад. Секрет прост: обычная алюминиевая фольга творит настоящие чудеса.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как согреть ноги зимой в мороз

Как согреть ноги зимой в мороз / © pexels.com

Идея метода — создать дополнительный теплоотражающий слой в обуви, который не дает холоду «подниматься» от земли и помогает сохранять тепло стоп.

Почему зимой ноги мерзнут быстро

Одна из главных причин — тесная обувь. Если ботинки или сапоги сидят плотно, нарушается кровообращение, а естественная «воздушная прослойка», которая греет стопу, просто исчезает.

Идеально, если зимняя обувь чуть больше размера — даже на полразмера — это значительно повышает уровень тепла.

Сухие ноги — тепло

Еще одно важное условие — ноги должны оставаться сухими. Влажная кожа охлаждается в разы быстрее.

Перед выходом на мороз:

  • нанесите на стопы антиперспирант;

  • обработайте обувь водоотталкивающим спреем, чтобы от снега, влаги и грязи.

Эта простая привычка существенно меняет комфорт в холодные дни.

Главный прием: фольга в обуви

Под обычную стельку сапог или ботинок кладется дополнительная прокладка из алюминиевой фольги. Она отбивает тепло к стопе и блокирует холод от земли.

Подойдет:

  • обычная кухонная алюминиевая фольга;

  • теплоотражающая строительная фольга (эффект еще лучше).

Просто обведите форму штатной стельки и вырежьте фольгу по размеру.

Куда класть фольгу

Фольга всегда кладется под стельку, а не сверху.

Если положить ее поверх, может появиться конденсат, ноги начнут потеть и эффект будет обратным.

Бонус-совет для сильных морозов

Для максимального тепла стандартную стельку можно заменить войлочным.

В сочетании с фольгой она отлично удерживает тепло и позволяет комфортно пережить даже серьезный минус. Это необязательно, но результат поражает.

