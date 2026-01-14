ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
123
Время на прочтение
2 мин

Зеленский назвал первые приоритеты нового руководства Минобороны

Президент определил три ключевых направления работы Минобороны.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Зеленский и Федоров

Зеленский и Федоров / © Владимир Зеленский

В Украинеопределили ключевые приоритеты работы Министерства обороны после совещания с новоназначенным главой ведомства Михаилом Федоровым.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Благодарен парламентариям за поддержку Михаила. И сразу определили первые приоритеты Министерства обороны», — написал Зеленский.

По словам президента, ключевой задачей остается защита украинского неба. «Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее», — подчеркнул он.

Вторым приоритетом, по словам главы государства, стало усиление технологической составляющей в тесной координации с военными. Речь идет об остановке продвижения российских оккупантов на поле боя, а также о решении проблемных вопросов обеспечения фронта.

«Оперативно состоится аудит финансирования сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии», — отметил президент.

Отдельно Зеленский отметил вопрос поставки дронов. По его словам, Министерство обороны должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад беспилотниками, а также организовать закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.

Третьим направлением работы, по словам президента, станет системное решение проблем, связанных с деятельностью ТЦК.

«Уже приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что эти изменения должны обеспечить больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для стабильного функционирования экономики государства.

Также президент сообщил, что в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду Министерства обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Федоров назначен министром обороны Украины

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie