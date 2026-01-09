Шмигаль и Федоров подали в отставку: что известно

Верховная рада / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Министр обороны Украины Денис Шмигаль и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров написали заявления об отставке. Документы уже поступили на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщает глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть вопрос увольнения глав ведомств в ближайшее время.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины Михаила Альбертовича Федорова. Парламент рассмотрит ее в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — сообщил Стефанчук.

Заявление об отставке Михаила Федорова / © Facebook Руслана Стефанчука

Также сообщил об заявление об отставке Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Заявление об отставке Дениса Шмыгаля. / © Facebook Руслана Стефанчука

Что известно о них?

Напомним, 3 января после встречи с действующим министром обороны Денисом Шмигалем Зеленский сообщил, что чиновник станет вице-премьером — министром энергетики. Президент поблагодарил Шмыгаля за системную работу в Минобороны и процессы, активизированные для обеспечения защиты Украины.

Тогда еще Зеленский провел консультации с премьером Юлией Свириденко по поводу назначения Шмыгаля на новую должность. Также он надеется на поддержку соответствующего решения Верховной Рады.

По поводу Михаила Федорова Зеленский предложил его кандидатуру вице-премьера на должность министра обороны Украины. Президент объяснил свой выбор эффективностью должностного лица в сфере цифровизации и дронов.

По словам Зеленского, новая задача Минобороны — придать войску технологичность. Он также напомнил, что в декабре Украина вышла на производство более 1000 дронов-перехватчиков в сутки, и эти темпы нужно наращивать.