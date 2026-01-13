ТСН в социальных сетях

Украина
3667
1 мин

Свет снова будут отключать всем: "Укрэнерго" объявило графики на 14 января

Энергетическая ситуация остается сложной. В среду, 14 января, во всех регионах Украины будут вновь применяться меры ограничения потребления.

Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в среду, 14 января

Последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты продолжают влиять на стабильность системы. НЭК «Укрэнерго» сообщила про лимиты потребления на завтрашний день.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Какие ограничения будут действовать

Завтра, 14 января , меры ограничения будут касаться всех категорий потребителей:

  • Для населения: будут применяться Графики почасовых отключений (ГПО).

  • Для промышленности будут действовать Графики ограничения мощности (ГОМ).

Энергетики отмечают, что это вынужденный шаг для балансировки системы после повреждений, нанесенных врагом.

Где искать свой график

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Точное время отключения света по конкретному адресу публикуют местные операторы системы распределения (облэнерго).

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отмечают в компании.

Кроме того, почасовые графики для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ .

Также украинцев призывают не забывать о экономном потреблении: когда свет появляется по графику, не стоит включать все мощные приборы одновременно. Это поможет избежать аварий на сетях.

Напомним, по данным "Укрэнерго", в Киеве, Киевской области, Одессе и Днепре вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики там не действуют.

3667
