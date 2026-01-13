Свет снова будут отключать всем: "Укрэнерго" объявило графики на 14 января

Отключение света в Украине в среду, 14 января

Последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты продолжают влиять на стабильность системы. НЭК «Укрэнерго» сообщила про лимиты потребления на завтрашний день.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Какие ограничения будут действовать

Завтра, 14 января , меры ограничения будут касаться всех категорий потребителей:

Для населения: будут применяться Графики почасовых отключений (ГПО).

Для промышленности будут действовать Графики ограничения мощности (ГОМ).

Энергетики отмечают, что это вынужденный шаг для балансировки системы после повреждений, нанесенных врагом.

Где искать свой график

В "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Точное время отключения света по конкретному адресу публикуют местные операторы системы распределения (облэнерго).

"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отмечают в компании.

Кроме того, почасовые графики для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ .

Также украинцев призывают не забывать о экономном потреблении: когда свет появляется по графику, не стоит включать все мощные приборы одновременно. Это поможет избежать аварий на сетях.

Напомним, по данным "Укрэнерго", в Киеве, Киевской области, Одессе и Днепре вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики там не действуют.