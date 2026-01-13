Били и заставляли есть с грязного пола: 17-летний курсант повесился после пыток сержантов — СМИ

Курсант Павел Столбун / © Hromadske.ua

Курсанта Одесской военной академии, которому еще даже не исполнилось 18 лет, нашли повешенным. По словам других курсантов, за день до этого над парнем издевались сержанты.

Детальнее о трагедии говорится в расследовании hromadske и на Telegram-канале SLON FM.

17-летнего курсанта первого курса Павла Стовбуна 26 ноября нашли повешенным. Это произошло в Ровенской области, потому что из-за угрозы российских ракетных ударов подразделения академии рассредоточили по разным регионам Украины.

«У мамы Павла 20 ноября был день рождения. Мы ему позвонили по телефону. Он с нами общался, смеялся. Говорил, что к Рождеству приедет к бабушке в Киев… Это был обычный ребенок. Мы даже не могли подумать, что что-то не так происходит», — вспоминает тетя и крестная Павла Ольга Мельник.

Издевательство старшекурсников

По информации канала SLON FM, издевательства начались после того, как трое курсантов, среди которых был и Стовбун, украли из магазина несколько энергетиков.

В паблике пишут, что начальник локации, где находились курсанты подполковник Косенко, ввел коллективное наказание для всего курса, запретив ходить в магазин. Сержанты же решили дополнительно собственноручно расправиться с виновными.

По словам очевидцев, ребят заставляли употреблять пищу в антисанитарных условиях, запивать ее большим количеством растительного масла и соленой воды. Потом они рвали, а сержанты заставляли ребят есть и это.

После пережитого Павел Стовбун самовольно покинул часть (СЗЧ), а на следующий день был найден мертвым в здании недалеко от расположения академии.

У отца не выдержало сердце

8 января 2026 года Павлу должно исполниться 18 лет. По информации издания, в этот день умер его отец: после похорон сына у мужчины произошел инсульт, после которого он не смог поправиться.

Что ответили в Академии?

В Одесской военной академии подтвердили гибель Павла Стовбуна, назвав это «трагическим инцидентом». Было назначено служебное расследование.

«По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений. Предварительная квалификация правоохранительными органами — самоубийство. Однако проверяется версия превышения служебных полномочий. В случае подтверждения все виновные понесут ответственность по закону», — заверили в Академии.

В одесской Военной академии (ВА) по запросу hromadske заверили, что не зафиксировали ни официальных рапортов или жалоб, ни сообщений на «Ящик доверия» (с возможностью оставаться инкогнито) от покойного курсанта Стовбуна или других курсантов относительно психологического давления или неуставных отношений.

Виновные до сих пор не наказаны

В полиции по запросу hromadske ответили, что сейчас ни одному человеку из Академии еще не объявляли подозрения по факту превышения полномочий или доведения до самоубийства.

По данным Telegram-канала SLON FM, сержантов, фигурировавших в травлях над группой первокурсников, отпустили в зимний отпуск.

Родственница погибшего парня на странице в соцсетях утверждает, что подполковник Косенко, якобы знавший об этих пытках, сейчас рассказывает, что «нанял себе адвоката».

СМИ узнали об издевательствах над другими курсантами в этом заведении: избивали и клали живого в гроб

Трое курсантов, пожелавших оставаться неназванными, рассказали журналистам «Громадського» об еще одном инциденте на том же месте дислокации в Ровенской области.

Командира группы, контрактника и двух курсанток (все первокурсники) застали за распитием алкоголя в комнате. Второкурсники решили их наказать. Первокурсников заставили выполнять физические упражнения до изнеможения, будучи одетыми в бронежилеты.

«Заставляли есть лук как яблоки и запивать соленой водой. Они рвали, потом их заставляли руками убирать рвоту», — рассказывает курсант Иван, который дружит с курсантом, которого так пытали.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. По словам Ивана, о происшествии знали курсовой офицер и старший на локации подполковник Андрей Тимусяк. Однако выше информация не последовала. Первокурсникам, употреблявшим алкоголь, объявили выговоры, а второкурсникам, которые их пытали — нет.

«Был случай: сержанты давили на парня и заставили продать флиску за копейки. Нам не к кому было обратиться. О „Ящике доверия“ никто не говорил, телефонов начальства у нас не было», — рассказывает курсант Иван.

Еще один курсант Олег (имя изменено) рассказал, что Николай Ильчак, против которого сейчас ведется следствие, в должности курсового офицера почти весь 2023-2024 учебный год травил первокурсников. В частности, стрелял по страйкбольному поводу по ногам первокурсников.

«Ильчак сделал гроб для курсанта, положил его туда, закрыл крышку шурупами и имитировал закапывание. В общежитии он вошел в одну из комнат курсантов, забрызгал перцовкой комнату и захлопнул дверь. Потом была вечерняя проверка, все стояли и в течение 20 минут умирали от перцовки, которая пошла по всему коридору», — рассказывает Олег.

По словам молодого человека, после того, как один из курсантов пожаловался своим родителям. Ильчака тогда перевели в боевое подразделение.

Сам Николай Ильчак в комментарии hromadske возразил, что совершал травлю против курсантов.

Курсанты думают о СЗЧ и даже самоубийстве

Боевой офицер и один из администраторов Telegram-канала SLON FM Иван Галенко, по позывному Юнкеру, рассказал, что они получили обращение от нескольких сокурсников Павла Стовбуна.

Ребята признались администратору Телеграмм-канала, что не хотят продолжать обучение, думают пойти в СЗЧ, а некоторые даже всерьез задумываются о суициде.

«Я пришел сюда стать сильным человеком, но здесь только деградирую. Существующая дедовщина, начальство затянуто, повесился курсант, которого пытали сержанты, случаи СЗЧ. В моих глазах был огонь, когда я вступал, но его погасили», — передает слова одного из курсантов «Юнкер».

Дедовщина существует не только в Одесской академии: другие громкие случаи

Еще один военный, пожелавший оставаться анонимным, рассказал hromadske, что стал свидетелем того, как подполковник Киевского института Нацгвардии подошел к группе курсантов и одному из них дал два подзатыльника.

«…Спрашиваю, зачем он это делает, а он мне отвечает: „Я по ним еще из пистолета стреляю“. И ушел. Спрашиваю у курсантов, почему они игнорируют такое поведение, они ответили, что боятся, чтобы он не испортил разделение в войска», — отметил собеседник издания.

В Национальной академии пограничной службы (НАГНСУ) в сентябре 2025 года среди курсантов ширилось видео, на котором полностью обнаженный первокурсник читает присягу.

В НАГНС ответили hromadske, что им ничего не известно об этом инциденте, однако отметили, что курсант по видео уже отчислен по собственному желанию.

17 апреля 2025 года в Хмельницком в этой Академии нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Он учился на первом курсе.

Уже 19 апреля на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта этой же академии с признаками огнестрельного ранения. По предварительным данным, парень выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

В сентябре 2025 года майор из Военного института танковых войск (Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», НТУ «ХПИ») унизил и угрожал курсанту, вышедшему на акцию поддержки военнопленных и призвал вернуть из российской неволи своего отца.

А в 2023 году 18-летний курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних был найден мертвым во время суточного наряда. По словам родителей, во время учебы в университете Дмитрий Гульчук начал жаловаться родителям на давление командира.

