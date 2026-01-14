Трамп пригрозил иранскому режиму: Китай отреагировал на заявления президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

Китай не одобряет угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по режиму в Иране из-за жестокого подавления властями протестов.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин, сообщает «Укринформ».

По ее словам, Пекин выступает против использования военной силы

«Мы не одобряем использование силы или угрозы силой и выступаем против вмешательства во внутренние дела других стран под любым предлогом», — подчеркнула Мао.

Представительница Министерства иностранных дел Китая заявила: Пекин надеется, что правительство и народ Ирана смогут преодолеть трудности и восстановить покой в стране.

«Мы призываем все стороны способствовать восстановлению стабильности и мира на Ближнем Востоке», — заявила китайская дипломатка.

Ситуация в Иране

Начавшиеся 28 декабря антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю подряд. Они стали самыми большими за почти 50 лет . Люди вышли на улицы из-за стремительного падения курса национальной валюты и ухудшения экономического положения.

С 8 января иранский режим, возглавляемый аятоллой Хаменеи, заблокировал Интернет и мобильную связь. Он также обвинил демонстрантов в работе в интересах оппозиции за границей и США. Прокуратура страны пригрозила смертной казнью.

По данным правозащитников, более полутысячи человек погибли во время протестов , среди них 48 представителей силовых структур. Также более 10 тысяч человек оказались под стражей.

Дональд Трамп объявил о приостановлении дипломатических контактов с Ираном из-за жесткого подавления антиправительственных протестов, а также призвал людей захватывать правительственные объекты. Также президент США добавил, что поддержка протестного движения уже готовится.