Трамп призвал Данию «немедленно убираться» из Гренландии
Трамп обратился в НАТО — советует Дании «забраться» из Гренландии.
Президент США Дональд Трамп обратился к НАТО по поводу Гренландии. Он призвал Данию «немедленно убираться» с острова.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«НАТО: Скажите Дании, чтобы они немедленно убрались отсюда! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США могут это сделать!», — подчеркнул президент США.
Он добавил, что разведка Дании в прошлом году предупреждала о военных целях России и Китая в отношении Гренландии и Арктики.
Ранее Трамп объяснил, зачем ему Гренландия. Мол, речь идет о контроле над островом «из соображений безопасности».
Американский лидер подчеркнул, что остров имеет ключевое значение для реализации оборонной системы «Золотой купол», которую сейчас строят США.
Трамп акцентировал, что в случае отказа от такого шага по Гренландии могут заинтересоваться Россия или Китай. Он также отметил, что ключевую роль в эффективности НАТО играют именно США. И после того, как Штаты получат контроль над Гренландией, утверждает глава государства, Альянс станет значительно сильнее и влиятельнее.