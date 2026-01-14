Трамп закликав Данію "негайно забиратися" з Гренландії

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп звернувся до НАТО щодо Гренландії. Він закликав Данію «негайно забиратися» з острова.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«НАТО: Скажіть Данії, щоб вони негайно забралися звідси! Двох собачих упряжок недостатньо! Тільки США можуть це зробити!» — наголосив президент США.

Він додав, що розвідка Данії торік попереджала про військові цілі Росії та Китаю щодо Гренландії та Арктики.

Раніше Трамп пояснив, навіщо йому Гренландія. Мовляв, йдеться про контроль над островом «з міркувань безпеки».

Американський лідер наголосив, що острів має ключове значення для реалізації оборонної системи «Золотий купол», яку наразі будують США.

Трамп акцентував, що в разі відмови від такого кроку Гренландією можуть зацікавитися Росія або Китай. Він також зазначив, що ключову роль в ефективності НАТО відіграють саме США. І після того, як Штати отримають контроль над островом, стверджує він, Альянс стане значно сильнішим і впливовішим.