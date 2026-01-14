Оплату за газ можно вернуть: инструкция от "Нафтогаза"

Газ / © pixabay.com

Украинцы, которые ошибочно оплатили за газ на чужой счет или указали неправильные реквизиты, могут вернуть свои деньги. Существует четкий алгоритм действий, поскольку автоматический возврат средств в таких случаях невозможен.

Об этом говорится в информации от «Нафтогаза».

Самые частые ошибки при оплате за газ

По данным «Нафтогаза», потребители чаще всего допускают неточности при заполнении платежных данных. Среди самых распространенных ошибок:

отсутствие номера лицевого счета;

неправильное указание цифр;

зачисление средств на чужой счет.

В «Нафтогазе» объясняют: если при оплате была допущена ошибка в сумме или реквизитах, клиент должен самостоятельно обратиться в компанию. Подобные случаи не отслеживаются автоматически, поэтому поставщик не может знать, что платеж был осуществлен неправильно. Именно поэтому автоматический возврат средств не предусмотрен.

Как вернуть ошибочно уплаченные средства за газ?

Для этого клиенту необходимо:

написать заявление в произвольной форме с просьбой о возврате переплаты;

приложить копии паспорта и идентификационного кода;

предоставить четкое фото банковской квитанции (именно из банка, а не чек из терминала), подтверждающей ошибочную оплату.

Документы можно отправить одним из удобных способов:

по электронной почте на адрес: client@gas.ua; почтовым отправлением по адресу: 25009, г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, ООО «ГК „Нафтогаз Украины“».

Важно: если средства нужно вернуть на банковскую карточку, следует дополнительно подать справку с реквизитами счета. А в случае переноса денег на правильный лицевой счет, необходимо написать отдельное заявление на перенос средств.

К слову, с 1 января 2026 года в Украине обновилась ежемесячная плата за доставку газа, которую пересчитают в соответствии с объемами потребления за период с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025 года. Сами тарифы на распределение остаются неизменными, однако сумма в квитанциях изменится в зависимости от того, начал ли потребитель использовать больше или меньше ресурса за прошлый «газовый год».

