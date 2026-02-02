Известный украинский певец шокировал, как попал в рабство в США: "Меня с полицией оттуда вывезли"

Khayat / © instagram.com/ado.khayat

Финалист нацотбора на "Евровидение-2026", певец Khayat шокировал, как в свое время попал в рабство в США.

Исполнителю тогда было всего 15 лет. Артист принял участие в программе FLEX, благодаря чему он на год уехал в США, где жил в приемной семье, посещал школу, получал стипендию, пользовался страховкой, и все это было бесплатным. Однако Khayat в интервью Славе Демину признался, что с семьей ему не слишком повезло.

Исполнитель вспомнил, что первые звоночки были еще до его поезки в США. Будущая приемная семья звонила Khayat, и они общались часами. Когда артист приехал к ним, то понял, почему так. Семья оказалась слишком религиозной.

"Это был интересный опыт, никому не советую. Я попал в семью, которая пыталась меня максимально подмять под себя. За два месяца до того, как я туда поехал, у нас ежедневно были разговоры в Skype. Мы могли говорить 5-6 часов. Моей семье это было непонятно: о чем можно говорить с людьми, которых ты не знаешь. Когда я приехал, все стало понятно. Это была религиозная семья, которая очень четко сразу расставила границы: я должен ходить в церковь, выучить определенное количество молитв, делать какие-то вещи по дому", - вспоминает певец.

Артист говорит, что его заставляли жить по их правилам: ходить в церковь, учить молитвы. Khayat согласился, но порой доходило до крайностей. Перед приемом пищи певец постоянно повторял молитвы. Пока исполнитель не произнесет каждое слово правильно, ему не разрешали есть. Однажды у Khayat из-за этого даже полетели тарелки. Когда певец отказался идти в церковь, его закрыли в комнате.

Наконец, артист обратился к координатору программы FLEX. Певца с полицией забрали из той семьи. Кстати, оказалось, что женщина - приемная мама - имела судимость. Она работала в школе и травмировала учеников. Все закончилось тем, что исполнителю сменили приемную семью.

"У нас была молитва перед едой. Мы держались за руки. Пока я не прочитаю молитву без ошибок, мы не ели. Это могло быть 2-4 раза. Они закрывали меня в комнате, когда я сказал, что не хочу идти в церковь. Мне под дверь подсунули очередную молитву, которую я должен был выучить. Тогда я понял, что пора звонить координатору. Меня с полицией оттуда вывезли", - говорит артист.

