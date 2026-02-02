Беременной звезде "Холостяка-13" с избранником отказали в браке: Инна Белень в слезах удивила причиной

Беременная Инна Белень с женихом / © instagram.com/innka_belen

Победительница романтического реалити «Холостяк-13», волонтер и блогер Инна Белень ошеломила, как ей с женихом Иваном отказали в заключении брака в ЗАГСе.

Досадной ситуацией беременная блогерша поделилась в Instagram. Она вышла в сторис со слезами и призналась, что долгожданное событие обернулось полным отчаянием. Накануне молодожены выбрали особую дату и готовились уже делиться счастливыми фото с кольцами, но, к сожалению, ЗАГС не смог расписать пару.

«Сегодня собирались начать с вопроса: „А вы знаете, что сегодня за дата?“ 02.20.2026 — зеркальная дата, символизирующая пару, баланс и настоящее партнерство. День о выборе друг друга, о „мы“, стабильности и любви на длинную дистанцию. Не просто красивая цифра, а дата, которая имеет все, что нужно для брака. И мог бы быть пост с фото и счастливой улыбкой, и что-то вроде „его жена, принимаю поздравления“. Но нас не расписали», — ошеломила Инна.

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Причиной, как объяснила Инна, снова стали документы о ее предыдущем браке за рубежом. Блогерша ранее уже рассказывала, что развод, оформленный в Германии, годами не могли корректно внести в украинские реестры из-за апостиля и переводов.

Но на этот раз молодожены были очень решительными и хотели как можно быстрее воплотить мечту. Поэтому преодолели немало километров в родном Харькове, надеясь, что вопрос наконец решится. Однако каждый раз все ишло не по плану.

«Я хотела именно такую дату. По понедельникам не работают органы регистрации. Ваня договорился и мы поехали 200 км в сторону Полтавы. Напомню, до этого у нас уже было два отказа из-за отсутствия апостиля. Приехали в Натальино (Харьковщина — прим. ред.), дали документы, а нам такие „Ой, был брак за границей, это надо вбивать в базу, у меня доступа нет, а сегодня же выходной, нигде оно не пройдет, поэтому не сегодня. Но попробуйте еще в Карловке“. Мы поехали, а там в ЦНАПе вообще не расписывают. Отправили в ЗАГС. А там сегодня выдают справки о смерти», — пояснила звезда.

Сторис Инны Белень / © instagram.com/innka_belen

Тем не менее, после такого эмоционального испытания Инна отметила, что рядом с ней лучший для нее человек. И именно поэтому, по ее словам, она смирилась с обстоятельствами и осознала, что «уже неважна дата, потому что главное, что она рядом со своим человеком». Молодожены теперь намерены заключать брак через «Дію».