Отсрочка в "Резерв+": кому больше не нужно идти в ТЦК для обновления статуса
Семь новых категорий получили право на автоматическую отсрочку.
В Украине введен обновленный механизм продления отсрочок от мобилизации, согласно которому около 90% статусов теперь обновляются автоматически. Процесс проходит без личного визита в учреждения и подачу бумажных заявлений. Все данные проверяются через государственные реестры, а результат отображается в приложении «Резерв+».
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Очередной этап массового автоматического продления продолжался до 2 февраля включительно. В этот раз перечень категорий, получающих статус без очередей, существенно расширился.
Новые категории для автоматического продления
Как сообщили в Минобороне, к обновленному алгоритму добавили семь категорий граждан, среди которых:
родители тяжелобольных детей (без установленной инвалидности);
лица, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи;
опекуны лиц, признанных недееспособными;
военнообязанные, чья жена или супруг имеет III группу инвалидности;
лица, осуществляющие уход за родственниками 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;
одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;
работники среднего образования (учителя школ).
В министерстве заверили, что механизм продолжает действовать для групп, которые определили и раньше. Это, в частности, люди с инвалидностью и временно непригодные для службы, многодетные родители (3+ детей в одном браке), студенты, аспиранты, а также преподаватели высшего и профессионально-технического образования. Также статус автоматически обновляется для освобожденных из плена и лиц, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны.
Порядок оповещения и действия в случае отказа
В министерстве заверили, что пользователи «Резерв+» получают два типа сообщений: сначала push-уведомление о начале проверки данных, а затем подтверждение о продолжении отсрочки.
«Если уведомление не поступило, значит, информации в государственных реестрах недостаточно или она устарела. В таком случае нужно обратиться с документами в любое удобное ЦНАП. ТЦК и СП такие заявления больше не принимают», — объяснили в Минобороне.
Что следует знать об отсрочке 2026 года
Напомним, в Украине с 3 февраля заканчивается действие части автоматических отсрочок от мобилизации. Граждане, имеющие право на отсрочку, должны проверить ее статус во избежание риска вызова в военкомат.
Также с 1 января 2026 года порядок вручения повесток в Украине изменился. Теперь повестку можно получить не только дома или на работе, но и в школах, университетах, на общественных мероприятиях, в государственных учреждениях, на блокпостах и на пограничных пунктах пропуска.
Ранее мы писали, что мобилизация в Украине может затронуть тех, кто имеет право на отсрочку, но не совершил определенных действий.
В феврале работодателей ждут изменения в правилах бронирования работников.