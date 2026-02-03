Отсрочка в "Резерв+": кому больше не нужно идти в ТЦК для обновления статуса

Отсрочка в "Резерв+" / © Минобороны Украины

В Украине введен обновленный механизм продления отсрочок от мобилизации, согласно которому около 90% статусов теперь обновляются автоматически. Процесс проходит без личного визита в учреждения и подачу бумажных заявлений. Все данные проверяются через государственные реестры, а результат отображается в приложении «Резерв+».

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Очередной этап массового автоматического продления продолжался до 2 февраля включительно. В этот раз перечень категорий, получающих статус без очередей, существенно расширился.

Новые категории для автоматического продления

Как сообщили в Минобороне, к обновленному алгоритму добавили семь категорий граждан, среди которых:

родители тяжелобольных детей (без установленной инвалидности);

лица, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи;

опекуны лиц, признанных недееспособными;

военнообязанные, чья жена или супруг имеет III группу инвалидности;

лица, осуществляющие уход за родственниками 2-й или 3-й степени родства с инвалидностью;

одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

работники среднего образования (учителя школ).

В министерстве заверили, что механизм продолжает действовать для групп, которые определили и раньше. Это, в частности, люди с инвалидностью и временно непригодные для службы, многодетные родители (3+ детей в одном браке), студенты, аспиранты, а также преподаватели высшего и профессионально-технического образования. Также статус автоматически обновляется для освобожденных из плена и лиц, чьи близкие погибли или пропали без вести во время войны.

Порядок оповещения и действия в случае отказа

В министерстве заверили, что пользователи «Резерв+» получают два типа сообщений: сначала push-уведомление о начале проверки данных, а затем подтверждение о продолжении отсрочки.

«Если уведомление не поступило, значит, информации в государственных реестрах недостаточно или она устарела. В таком случае нужно обратиться с документами в любое удобное ЦНАП. ТЦК и СП такие заявления больше не принимают», — объяснили в Минобороне.

Что следует знать об отсрочке 2026 года

Напомним, в Украине с 3 февраля заканчивается действие части автоматических отсрочок от мобилизации. Граждане, имеющие право на отсрочку, должны проверить ее статус во избежание риска вызова в военкомат.

Также с 1 января 2026 года порядок вручения повесток в Украине изменился. Теперь повестку можно получить не только дома или на работе, но и в школах, университетах, на общественных мероприятиях, в государственных учреждениях, на блокпостах и на пограничных пунктах пропуска.

Ранее мы писали, что мобилизация в Украине может затронуть тех, кто имеет право на отсрочку, но не совершил определенных действий.

В феврале работодателей ждут изменения в правилах бронирования работников.