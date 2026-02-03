Три сорта картофеля, которые выживают в любую погоду и приносят стабильный урожай

Какие сорта картофеля дают стабильный урожай / © pexels.com

Реклама

Каждый огородник мечтает посадить картофель и не беспокоиться, что погода испортит плоды. И хорошая новость: существуют сорта, реально «держащие удар» и приносящие щедрый урожай даже в сложные годы. Редакция выбрала три гибрида, проверенные на практике — они выносливы, устойчивы к перепадам температур, недостатку влаги и другим погодным сюрпризам.

Беллороза

Этот сорт давно заслужил доверие огородников за надежность. Беллароза быстро растет, легко переносит весенние холода и кратковременную засуху. Урожай можно собирать уже через 50–60 дней после посадки. Кроме того, сорт отлично растет даже на неидеальных почвах и не боится резких перепадов температур. Если весна холодная, а лето обещает быть сухим — Беллароз станет вашим лучшим выбором.

Ривьера

Ранний гибрид Ривьера отличается стабильностью и неприхотливостью. Он хорошо переносит как жару, так и прохладу, а после дождей не подвержен массовым болезням.

Реклама

Преимущества сорта Ривьера:

быстро наращивает урожай;

устойчив к нехватке солнца и влаги;

сохраняет форму и вкус клубней.

Гранада

Среднеранний гибрид Гранада поражает своей выносливостью. Она адаптируется к разным регионам и подходит тем, кто не может уделять много времени уходу. Гранада стойко переносит засуху и прохладные ночи, формирует уровни клубня и стабильно рождает каждый год. Сорт идеально подходит для огородов с нерегулярным поливом — даже без частого увлажнения кусты выглядят здоровыми.

Лучше сажать несколько сортов одновременно — 2–3 гибрида обеспечат разнообразие и стабильный урожай. Не спешите сажать картофель в холодную землю — даже самые стойкие сорта любят разрыхленную почву и минимальную подкормку.