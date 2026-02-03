Андрей Сибига

Российская сторона коренным образом изменила подход к формированию переговорной группы, привлекая к трехсторонним консультациям представителей военного блока и разведки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время публичного интервью на площадке «Новой страны», передает LB.ua.

Андрей Сибига отметил, что обновленный состав делегаций Украины, США и России позволил перейти к профессиональному диалогу без идеологического давления. По словам министра, этот этап переговоров стал более конструктивным, поскольку «это был действительно разговор людей одной сферы».

Также добавил, что переговоры сосредоточились на двух ключевых направлениях: политико-дипломатическом, где обсуждали территориальные вопросы, и военном. Особое внимание стороны уделили согласованию базовых понятий, чтобы иметь одинаковое понимание того, что такое контактная линия, остановка боевых действий и мониторинг.

«И именно там обсуждали вопросы терминологии. Что такое контактная линия | Надо иметь, не скажу, что общее, но одинаковое понимание терминологии», — объяснил Сибига,

Он отметил, что в этом вопросе уже зафиксирован определенный прогресс. Глава МИД подчеркнул, что отсутствие пропагандистских выступлений со стороны РФ способствовало продуктивности встречи.

«Да, это правда, был другой состав делегации и не было псевдолекций», — заметил он, оценивая результаты разговоров как полезные для приближения к устоявшемуся миру.

По словам Андрея Сибиги, Украина рассматривает это продвижение как реальный шаг вперед, даже если достижение финальных договоренностей пока кажется сложной задачей. Киев продолжает координировать свою позицию с европейскими партнёрами на всех этапах переговорного процесса.

Сибига сообщил, что это участие европейского фактора в трехстороннем формате лично согласовано с Владимиром Зеленским во время переговоров с вице-президентом США. Стороны ожидают определения даты и формата следующего раунда консультаций, где Украина будет настаивать на сохранении текущей динамики.

Что известно о мирных переговорах с РФ

Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля.

Российская делегация на предстоящих 4–5 февраля в Абу-Даби переговорах по Украине останется без изменений. Делегацию РФ возглавит Игорь Костюков.

Ранее Андрей Сибига сообщил о прогрессе в разработке плана окончания боевых действий.

Во вторник, 3 февраля, Марк Рютте оценил масштабы ночного удара РФ и назвал попыткой создать хаос в Украине. Он объяснил, как это отразится на мирном процессе.

После массированной атаки по энергосистеме в ночь на 3 февраля Зеленский заявил об изменении подхода к переговорам.