Приблизилась ли Украина к завершению войны: Сибига оценил перспективы

Дипломатические усилия Украины по завершению полномасштабного российского вторжения вошли в наиболее интенсивную фазу. Министр иностранных дел Андрей Сибига констатировал появление новой динамики в переговорном процессе. Он назвал ее как кульминационный момент в мирных инициативах Киева с начала полномасштабной войны.

Об этом он рассказал во время публичного интервью на площадке «Новой страны», передает LB.ua.

По словам главы МИД, главной задачей украинской внешней политики остается остановка агрессии. Сейчас на столе появились конкретные инициативы, обладающие практическим потенциалом. Сибига отметил важность того, что в течение прошлого года Украине под руководством президента Владимира Зеленского удалось отстоять все принципиальные позиции на международной арене.

«Я считаю, что сегодня мы имеем так называемые doable — выполнимые — предложения, которые позволяют действительно реалистично подойти к окончанию», — отметил министр, добавив, что это ключевой признак перехода мирного процесса в новое качество.

Особую роль в достижении будущего мира глава внешнеполитического ведомства отвел Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что сохранение вовлечённости Вашингтона в процессы в Украине является стратегическим успехом. По убеждению министра участие американской стороны и личные усилия президента Дональда Трампа являются критически важными факторами для финализации войны.

«Мы приветствуем усилия и лично президента Трампа, и американской стороны, потому что без Америки мы этой войны не закончим», — резюмировал Андрей Сибига.

Последние новости о мирных переговорах с РФ

Ранее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по войне в Украине может продвинуться вперед даже без его специальных посланников.

Российская делегация на предстоящих 4–5 февраля в Абу-Даби переговорах по Украине останется без изменений. Делегацию РФ возглавит Игорь Костюков.

Ранее Песков снова сделал заявление о возможности личной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.