"Моральные дегенераты": в МИД Украины ответили на желание президента ФИФА снять бан с РФ

Джанни Инфантино и Владимир Путин

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига остро прокомментировал скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международный футбол.

Сибига напомнил Инфантино, что 679 украинских девушек и парней уже никогда не смогут сыграть в футбол, поскольку их убила Россия. И количество жертв продолжает расти, тогда как "моральные дегенераты" хотят отменить отстранение РФ.

"679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия убила их. И продолжает убивать других, а моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, что напоминает Олимпийские игры 1936 года", - написал Сибига в соцсети X, добавив скриншот с заявлением Инфантино.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на скандальное заявление Инфантино, призвав ФИФА и ее главу не менять действующую позицию касательно отстранения россиян до завершения войны.

Добавим, что ранее Инфантино уже высказывалсяв поддержку возвращения России в международный футбол. В апреле этого года он заявил, что ждет завершения войны в Украине, чтобы вернуть государство-агрессор к соревнованиям.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину в 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.